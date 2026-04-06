За 2025 год на Дону агротехнический уход организовали на 17,3 тысячи гектарах

В Ростовской области подвели итоги работы по экологическим направлениям в 2025 году. Также в рамках совещания с Юрием Слюсарем были определены задачи на 2026 год. Об этом сообщили в правительстве региона.

В прошлом году в ходе работ по восстановлению лесов высадки провели на 1,3 тыс. гектарах, агротехнический уход организовали на 17,3 тыс. гектарах. Площадь лесных пожаров сократилась, в том числе за счет работы 21 лесопожарной станции. В систему «Безопасный город» интегрировали комплекс из 86 камер. С 2026 года начнутся закупки квадроциклов для работы в труднодоступных местах.

За указанный период в регионе обследовали 80 гидротехнических сооружений, начали расчистку реки Чепрак в Пролетарском районе, подготовили проект расчистки реки Чир в Боковском районе. Сейчас идет корректировка проекта по реке Грушевке. В Милютинском районе специалисты завершили капремонт двух гидротехнических сооружений и первый этап ремонта в Зерноградском районе.

Расчистка водоемов продолжится и в 2026 году. В частности, запланирован второй эта расчистки Темерника (балка Камышеваха). На эти цели из федерального бюджета выделили более 22 млн рублей. Завершить работы планируется в 2027 году.

Мария Хоперская