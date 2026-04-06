Экс-владельцы «Арианта» вновь оспаривают национализацию

ООО «Группа компаний „Ариант“», которым владеет семья бизнесмена Александра Аристова, оспаривает национализацию своих активов в Арбитражном суде Челябинской области. Поводом стали «вновь открывшиеся обстоятельства», сообщает пресс-служба суда.

Организация подала жалобу на решение арбитражного суда от 5 апреля 2024 года о национализации четырех компаний холдинга. Экс-владельцы уже оспаривали это решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, однако суды вставали на сторону надзорного ведомства. Верховный суд РФ вовсе отказал в передаче жалобы на рассмотрение. Теперь бизнесмены просят суд изучить «вновь открывшиеся обстоятельства». На данный момент заявление не принято к производству.

ОБНОВЛЕНО В 16:47. Заявление принято к производству.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2024 года был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд руб. с бывших владельцев группы «Ариант» и группы ЧЭМК. В счет взыскания суд изъял 100% долей, принадлежащих бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову, а также их семьям, компаний: «Кубань-Вино», «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант», «ЦПИ — Ариант».

Виталина Ярховска