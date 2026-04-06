В Челябинской области на услуги по вывозу мусора направят 720 млн рублей

ООО «Центр коммунального сервиса» объявило восемь конкурсов на вывоз мусора с муниципалитетов Челябинской области. Общая стоимость контрактов превышает 720 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, ЦКС ищет подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов с территорий Брединского, Варненского, Карталинского, Нагайбакского, Чесменского, Верхнеуральского, Кизильского и Агаповского муниципальных округов, а также Локомотивного городского округа. На эти цели готовы выделить 207 млн руб. Вывозить мусор с первых четырех округов будут на полигон по Агаповскому шоссе и в мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске, с остальных — на мусороперегрузочную станцию в Карталах.

Еще три закупки с самыми крупными контрактами касаются трех районов Магнитогорска — Правобережного, Ленинского и Орджоникидзевского. Работы оценили в 431 млн руб. Вывозить отходы с этих территорий подрядчику нужно будет также на полигон по Агаповскому шоссе.

В еще двух конкурсах определят подрядчика для вывоза отходов с мусороперегрузочной станции в Карталах, а также для остатков ТКО с мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске. Стоимость контрактов 57,9 млн и 23,3 млн руб. соответственно.

Срок оказания услуг по каждому договору — с 17 мая до 31 декабря 2026 года.

Итоги определения подрядчиков подведут в конце апреля.

