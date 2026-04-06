В Новороссийске начались работы в пострадавших после атаки БПЛА домах

В Новороссийске после снятия угрозы атаки беспилотников на пострадавших объектах начаты восстановительные работы с участием экстренных служб. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что осмотр поврежденных объектов провел на объезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, в Южном и Восточном районах повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов. Десять человек получили травмы, еще двое обратились в больницы утром. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.

Ночью работали пункты временного размещения, куда обратились двое человек; сейчас они не используются. Основная задача городских властей — обеспечить безопасность жителей. Кравченко поручил провести осмотр каждого поврежденного дома, зафиксировать ущерб и организовать уборку общественных пространств совместно с управляющими компаниями. Районные администрации ведут подомовые обходы и сбор документов для оформления единовременных выплат.

Глава города обратился к жителям с напоминанием о мерах безопасности во время атак: держаться подальше от окон и открытых пространств, чтобы минимизировать риск травм.

Вячеслав Рыжков