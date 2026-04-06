Детский сад в Геленджике пострадал от обломков БПЛА

В Геленджике временно приостановили работу детского сада в микрорайоне Голубая Бухта из-за падения обломков БПЛА. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, здание частично повредили фрагменты беспилотника.

В результате падения обломков БПЛА в детском саду оказались выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, повреждения также получили козырьки здания. Администрация дошкольного учреждения подсчитывает ущерб, нанесенный в результате атаки беспилотников.

По словам мэра города Алексея Богодистова, детский сад будет закрыт для посещения на ближайшую неделю. 120 воспитанников учреждения распределят в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

Кроме дошкольного учреждения в микрорайоне Голубая Бухта пострадали несколько домовладений, установлены повреждения автомобилей. Администрация Геленджика формирует специальную комиссию для организации подомовых обходов в целях оценки ущерба.

София Моисеенко