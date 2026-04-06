Каждый второй петербуржец выступает за запрет электросамокатов в городе

В Санкт-Петербурге более половины жителей хотели бы запрета езды на электросамокатах в городе. За такую идею выступил 51% респондентов, поучаствовавших в опросе исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Не поддерживает запретительную инициативу почти каждый третий петербуржец (32%). Еще 17% опрошенных заявили, что не имеют мнения по данному поводу, пишет «Интерфакс».

Опрос проводился с 11 марта по 1 апреля 2026 года. В нем поучаствовали 1600 человек в возрасте от 18 лет, которые представляют экономически активное население города.

Матвей Николаев