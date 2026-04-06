Обломки БПЛА в Геленджике повредили детсад

В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно приостановил работу детский сад в микрорайоне Голубая Бухта. По данным администрации, от падения обломков дрона в учреждении выбиты окна, повреждены металлические конструкции прогулочных веранд и козырьки.

Глава города Алексей Богодистов сообщил, что детский сад закрыт на неделю для проведения аварийно-восстановительных работ. Воспитанники, всего 120 человек, при необходимости будут распределены по соседним детским садам Северного микрорайона.

Кроме того, в Голубой Бухте пострадали ряд частных домов: выбиты стекла, повреждена кровля, деформированы дверные рамы, зафиксированы повреждения автомобилей. Муниципалитет организует комиссию для подомового обхода и оценки нанесенного ущерба.

