На обновление 2,4 километров трассы в Тацинском районе выделили 62,4 млн рублей

На ремонт участка трассы «Белая Калитва—хутор Апанасовка—поселок Тацинский» выделили более 62,4 млн руб. Всего обновят 2,4 километра трассы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Подрядчик приступит к работам при установлении стабильных благоприятных погодных условий. Планируется уложить новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепить обочины и нанести горизонтальную дорожную разметку.

Ремонт завершат к середине осени.

Мария Хоперская