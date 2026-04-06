На обновление 2,4 километров трассы в Тацинском районе выделили 62,4 млн рублей
На ремонт участка трассы «Белая Калитва—хутор Апанасовка—поселок Тацинский» выделили более 62,4 млн руб. Всего обновят 2,4 километра трассы, сообщили в правительстве Ростовской области.
Фото: Правительство РО
Подрядчик приступит к работам при установлении стабильных благоприятных погодных условий. Планируется уложить новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепить обочины и нанести горизонтальную дорожную разметку.
Ремонт завершат к середине осени.