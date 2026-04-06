Полиция Ставрополья пресекла схему с незаконным трудоустройством 25 мигрантов

Полицейские Ставропольского края выявили схему незаконного трудоустройства 25 иностранных граждан из Туркменистана, Индии и Бангладеш, сообщили в ГУ МВД по региону.

Работодатели привлекали этих специалистов, но передавали их третьим лицам без обязательной аккредитации. Правоохранители провели проверки и помешали въезду мигрантов в регион, а юридические лица получили предупреждения за нарушение трудового законодательства.

Сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю организовали рейды по контролю за работодателями, нанимающими иностранцев. Они обнаружили, что компании приглашали рабочих из-за рубежа, но не оформляли их должным образом. Мигранты попадали под управление субподрядчиков, у которых отсутствовали разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, предприятия пропустили специальную оценку условий труда, что обязательно по закону.

За минувшую неделю полиция провела масштабные проверки и задержала 27 нелегалов, составив 256 протоколов об административных правонарушениях. Правоохранители возбудили 7 уголовных дел, а нарушителей поместили в центр временного пребывания для последующей высылки. В начале 2026 года миграционные службы аннулировали более 300 трудовых патентов у иностранцев за несвоевременные уведомления о найме.

В 2025 году на Ставрополье выявили 650 нарушений миграционных норм в ходе операции «Нелегал–2025», в том числе 10 случаев нелегальной работы мигрантов на стройках Кисловодска и Пятигорска. Работодателей привлекли к уголовной ответственности. Еще раньше, в ноябре 2025-го, рейды зафиксировали почти 1600 нарушений, среди которых 180 фактов незаконной трудовой деятельности. В декабре 2025 года облавы привели к выдворению более 400 иностранцев.

Статистика подчеркивает тренд: в 2024 году число трудовых мигрантов в крае сократилось на 30% — с 32 тысяч до 24 тысяч человек. Основные страны — Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Грузия и Украина. Однако поток из Туркменистана, Индии и Бангладеш растет, что провоцирует новые схемы.

Станислав Маслаков