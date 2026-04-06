Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Новороссийске выросло до 10

Количество пострадавших в Новороссийске в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город увеличилось до десяти человек, включая трех детей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Для жителей домов, пострадавших в результате удара беспилотников, развернуты пункты временного размещения на базе школ №29 и №32. В первом из них уже размещены двое человек, второй обслуживает жителей Восточного района, сообщил глава города Андрей Кравченко. Он также отметил восстановление движения транспорта в сторону Геленджика и внутри Новороссийска.

Ранее краевые власти сообщали о восьми пострадавших, среди которых были двое детей и взрослый, проживавшие в частном доме, а также жители многоквартирных домов и граждане, пострадавшие на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Все пострадавшие госпитализированы, при необходимости их эвакуация в Краснодар возможна санитарной авиацией.

В результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников нашли также на территории ряда предприятий города.

Вячеслав Рыжков