Полиция нашла избивших мужчину подростков в Ярославле

В Ярославле сотрудники полиции установили участников нападения на прохожего на улице Угличской: ими оказались двое местных жителей 2009 года рождения и один — 2007 года рождения. Об этом сообщили в областном УМВД.

В результате нанесения ударов пострадал 40-летний мужчина. «В целях определения степени тяжести травм, полученных гражданином, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,— добавили в ведомстве. Как отметили в УМВД, между участниками инцидента произошел словесный конфликт.

По информации из соцсетей и согласно опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 3 апреля во дворе на Угличской улице группа подростков пыталась выломать двери в подъезд многоквартирного дома. Им сделал замечание прохожий, после чего началась потасовка, в ходе которой подростки повалили мужчину на землю и нанесли ему несколько ударов, в том числе ногами.

Областной СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Доложить о ходе расследования дела поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

