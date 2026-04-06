В трех лесничествах Челябинской области произошли первые природные пожары

В Челябинской области за минувшие сутки произошли пожары на территории Чебаркульского, Аргаяшского и Шершневского лесничеств. Общая площадь возгораний составила 14 га. Об этом сообщает главное управление лесами региона.

В Челябинской области 3 апреля начался пожароопасный сезон. Начальник регионального ГУ лесами Валерия Нигматуллина отмечает, что все службы сейчас работают в усиленном режиме.

«Важно понимать, что основная причина пожаров — человеческий фактор. Обстановка крайне серьезная: зеленая трава еще не вышла, прошлогодняя сухая растительность — как порох, любая искра или непотушенный окурок мгновенно приводят к возгоранию. Призываю жителей и гостей региона быть предельно внимательными»,— отметил Валерий Нигматуллин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Красноармейском округе 5 апреля возник ландшафтный пожар на площади 15 га.

