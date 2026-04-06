Ярославская прокуратура начала проверку из-за падения качели на ребенка

Прокуратура Ярославского района начала проверку после инцидента с падением на ребенка качели в поселке Красный Бор. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации из соцсетей, инцидент произошел 5 апреля на улице Энергетиков. Качель во дворе многоквартирного дома стояла незакрепленной. Прокуратура в ходе проверки оценит, как исполнялись требования законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы содержания и ремонта общего имущества.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова