Экс-главу компании-перевозчика в Нижневартовске отправили под домашний арест

В Нижневартовске отправили под домашний арест бывшего директора Нижневартовского пассажирского автотранспортного предприятия №1 (ООО «НПАТП № 1»), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он пробудет под арестом до 1 июня.

Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, задержанный во время нахождения на посту директора в составе группы путем обмана похитил бюджетные средства региона. Суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого деяния, данные о его персоне, преклонный возраст, наличие госнаград и званий, а также оказание им помощи участникам специальной военной операции (СВО).

Согласно информации ugra-news.ru, на прошлой неделе сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области задержали группу из девяти работников предприятия. Следствие считает, что директор заключил с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры госконтракт на выполнение пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. В итоге департамент был обманут относительно объема выполненных работ, а деньги похищены.

Ирина Пичурина