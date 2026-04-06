Гурманские будни

Сердце мое

Core Mio («сердце мое» по-итальянски) — ресторан формата кэжуал, ориентированный на широкую аудиторию: сюда приходят семьями, с детьми и компаниями. Средний чек здесь заметно ниже, чем в районе Патриарших прудов, что во многом объясняет стабильно полный зал. С первых минут пространство погружает в стилизованную атмосферу неаполитанской траттории. Интерьер построен на ярких и теплых сочетаниях: терракотовая плитка, фисташковые оттенки пола, витрины с десертами и итальянскими продуктами, холодильники с пастой и вином. Пространство поделено на два зала с высокими потолками и массивными деревянными балками. Мягкий свет подвесных ламп добавляет уюта, а ключевую роль играет открытая кухня с дровяной печью, задающей и визуальный, и гастрономический центр пространства.

При всей очевидной декоративности (это не аутентичная траттория с историей, а продуманная стилизация) ощущение «живого» места формируется за счет публики и ритма работы кухни. В субботу днем ресторан был заполнен, при этом аудитория выглядела разнообразной и вполне взыскательной. Кухню возглавляют бренд-шеф Алессандро Симиоли и шеф-пиццайоло Александр Слуту. Значительная часть продуктов готовится на месте: от домашней пасты до сыров и отдельных видов колбас, используемых как в горячих блюдах, так и в закусках, что можно смело отнести к плюсам места. В карте закусок — 14 позиций сыров: от бурраты до страккино и более выдержанных сортов вроде скаморцы и пекорино (400–1350 руб. за 100 г). Аналогично выстроен раздел мясных деликатесов: мортаделла, спеньята и другие позиции (450–1140 руб. за 100 г), часть из которых производится на собственной кухне. Салат с фермерскими овощами и страчателлой собственного приготовления (1320 руб.) демонстрирует умение работать с базовыми продуктами: овощи — с упругой текстурой, заправка сдержанная, страчателла выразительная, с насыщенным молочным вкусом.

Розовая креветка Спагетти аль помодоро Тартар из говядины Лингвини алле вонголе Теплый салат с креветками Буррата с помидорами Лазанья фритта Дорадо по-соррентийски Дорадо по-соррентийски Пицца Кор-а-Кор Пицца Маринара сбальята Пицца Скуниццо Пицца Индьяволата Профитроли в шоколаде Тирамису Basil amaretto sour

Пицца из дровяной печи выполнена в неаполитанском стиле: тесто мягкое, слегка тягучее в центре, с хорошо пропеченными краями и характерным ароматом дров. Вариант с мортаделлой, страчателлой, фисташковой пастой, вялеными томатами и базиликом (1650 руб.) сбалансирован и производит цельное впечатление. Раздел пасты в целом выдержан на хорошем уровне. Ньокки получаются упругими, сохраняют форму и подаются с томатами, сырами моцарелла и грана падано (980 руб.). Лазанья фритта с бешамелем, говядиной и томатным соусом (990 руб.) — авторская версия, запекается в панировке. При этом пенне с колбасками сальсичча и сыром провола (1350 руб.) разочаровывают: паста оказалась переваренной, что снижает общее впечатление. Десерты — ромовая баба по-неаполитански и тирамису — поданы аккуратно, однако им недостает пропитки алкоголем и глубины вкуса. Вероятно, рецептуры сознательно адаптированы под более семейную аудиторию. В итоге Core Mio — качественно сделанный и продуманный проект с акцентом на атмосферу и понятную итальянскую кухню.

Пятницкая улица, дом 8 Ежедневно, с 11:00 до 0:00

Субботняя огненная архаика

В Maya по субботам разворачивается почти ритуальная история вокруг огня и мяса: на открытой кухне готовят молочного ягненка на вертеле эстака. Это конструкция аргентинского происхождения, позволяющая готовить крупные куски мяса равномерно, без потери сочности. Тушу жарят целиком, медленно и без суеты, соблюдая весь цикл подготовки: от травяного маринада до выдержки и многочасового запекания. В течение дня ягненка медленно вращают над огнем, периодически сбрызгивая ароматным рассолом. Результат предсказуемо выразительный: мясо получается мягким и сочным, с характерным, но нерезким овечьим ароматом и ровной, поджаристой корочкой. Ближе к четырем часам дня ягненка начинают разделывать — можно выбрать кусок по вкусу, который подадут с чимичурри на основе зелени, чеснока и оливкового масла. Стоимость — 1290 руб. за 100 г. Винная часть здесь не формальность, а логичное продолжение сценария. Шеф-сомелье Владимир Гоголев каждую неделю подбирает к ягненку отдельный сет вин: от более плотных и структурных до свежих и пряных. В подборках могут появляться, например, крымское каберне фран из долины Качи, испанское темпранильо или чилийский каберне.

Приготовление молочного ягненка на вертеле эстака

Приготовление молочного ягненка на вертеле эстака



Большая Никитская улица, дом 24/1, строение 6

Ольга Карпова