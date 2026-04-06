Гурманские будни
Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»
Сердце мое
Core Mio («сердце мое» по-итальянски) — ресторан формата кэжуал, ориентированный на широкую аудиторию: сюда приходят семьями, с детьми и компаниями. Средний чек здесь заметно ниже, чем в районе Патриарших прудов, что во многом объясняет стабильно полный зал. С первых минут пространство погружает в стилизованную атмосферу неаполитанской траттории. Интерьер построен на ярких и теплых сочетаниях: терракотовая плитка, фисташковые оттенки пола, витрины с десертами и итальянскими продуктами, холодильники с пастой и вином. Пространство поделено на два зала с высокими потолками и массивными деревянными балками. Мягкий свет подвесных ламп добавляет уюта, а ключевую роль играет открытая кухня с дровяной печью, задающей и визуальный, и гастрономический центр пространства.
При всей очевидной декоративности (это не аутентичная траттория с историей, а продуманная стилизация) ощущение «живого» места формируется за счет публики и ритма работы кухни. В субботу днем ресторан был заполнен, при этом аудитория выглядела разнообразной и вполне взыскательной. Кухню возглавляют бренд-шеф Алессандро Симиоли и шеф-пиццайоло Александр Слуту. Значительная часть продуктов готовится на месте: от домашней пасты до сыров и отдельных видов колбас, используемых как в горячих блюдах, так и в закусках, что можно смело отнести к плюсам места. В карте закусок — 14 позиций сыров: от бурраты до страккино и более выдержанных сортов вроде скаморцы и пекорино (400–1350 руб. за 100 г). Аналогично выстроен раздел мясных деликатесов: мортаделла, спеньята и другие позиции (450–1140 руб. за 100 г), часть из которых производится на собственной кухне. Салат с фермерскими овощами и страчателлой собственного приготовления (1320 руб.) демонстрирует умение работать с базовыми продуктами: овощи — с упругой текстурой, заправка сдержанная, страчателла выразительная, с насыщенным молочным вкусом.
Пицца из дровяной печи выполнена в неаполитанском стиле: тесто мягкое, слегка тягучее в центре, с хорошо пропеченными краями и характерным ароматом дров. Вариант с мортаделлой, страчателлой, фисташковой пастой, вялеными томатами и базиликом (1650 руб.) сбалансирован и производит цельное впечатление. Раздел пасты в целом выдержан на хорошем уровне. Ньокки получаются упругими, сохраняют форму и подаются с томатами, сырами моцарелла и грана падано (980 руб.). Лазанья фритта с бешамелем, говядиной и томатным соусом (990 руб.) — авторская версия, запекается в панировке. При этом пенне с колбасками сальсичча и сыром провола (1350 руб.) разочаровывают: паста оказалась переваренной, что снижает общее впечатление. Десерты — ромовая баба по-неаполитански и тирамису — поданы аккуратно, однако им недостает пропитки алкоголем и глубины вкуса. Вероятно, рецептуры сознательно адаптированы под более семейную аудиторию. В итоге Core Mio — качественно сделанный и продуманный проект с акцентом на атмосферу и понятную итальянскую кухню.
Пятницкая улица, дом 8
Ежедневно, с 11:00 до 0:00
Субботняя огненная архаика
В Maya по субботам разворачивается почти ритуальная история вокруг огня и мяса: на открытой кухне готовят молочного ягненка на вертеле эстака. Это конструкция аргентинского происхождения, позволяющая готовить крупные куски мяса равномерно, без потери сочности. Тушу жарят целиком, медленно и без суеты, соблюдая весь цикл подготовки: от травяного маринада до выдержки и многочасового запекания. В течение дня ягненка медленно вращают над огнем, периодически сбрызгивая ароматным рассолом. Результат предсказуемо выразительный: мясо получается мягким и сочным, с характерным, но нерезким овечьим ароматом и ровной, поджаристой корочкой. Ближе к четырем часам дня ягненка начинают разделывать — можно выбрать кусок по вкусу, который подадут с чимичурри на основе зелени, чеснока и оливкового масла. Стоимость — 1290 руб. за 100 г. Винная часть здесь не формальность, а логичное продолжение сценария. Шеф-сомелье Владимир Гоголев каждую неделю подбирает к ягненку отдельный сет вин: от более плотных и структурных до свежих и пряных. В подборках могут появляться, например, крымское каберне фран из долины Качи, испанское темпранильо или чилийский каберне.
Приготовление молочного ягненка на вертеле эстака
Большая Никитская улица, дом 24/1, строение 6