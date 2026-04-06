В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами

Днем 6 апреля в акватории Новороссийска будут проходить учения со стрельбами, об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия военно-морской базы Новороссийска будут проводиться в период с 11:00 до 13:00. Во время учений НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В ночь с 5 на 6 апреля Новороссийск подвергся очередной массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщал мэр города Андрей Кравченко, в результате налета пострадали восемь человек, повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома.

Угроза атаки беспилотников на территории Новороссийска действовала всю ночь, режим отменили утром 6 апреля.

