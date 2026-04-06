В Ленобласти мужчина насмерть сбил жену, сдавая назад

В поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области водитель случайно сбил свою супругу, когда двигался на автомобиле задним ходом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По предварительным данным, накануне около 16:00 у дома на улице Мира 48-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал на машине задним ходом и не заметил 55-летнюю женщину. В результате наезда она получила смертельные травмы.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. После дачи показаний мужчину отпустили под обязательство о явке.

Матвей Николаев