При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

При крушении транспортного самолета Ан-26 Минобороны России в Крыму 31 марта погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании регионального правительства, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы региона, он встречался с Александром Отрощенко незадолго до трагедии. Участники совещания почтили память погибших минутой молчания. Ранее Чибис также отмечал, что среди жертв катастрофы были военнослужащие Северного флота, семьям которых будет оказана необходимая помощь.

Самолет потерпел крушение при выполнении планового перелета в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. В результате погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

По факту происшествия военные следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. По предварительным данным Минобороны России, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. По информации источников агентства, самолет столкнулся со скалой.

Вячеслав Рыжков