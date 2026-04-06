В поселке Кизнер подтопило 50 придомовых территорий в результате паводка
50 придомовых территорий частных и многоквартирных хозяйств на шести улицах поселка Кизнер в Удмуртии подтопило из-за подъема уровня воды в реках Люга и Тыжма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Придомовые территории в селе Яган в Малопургинском районе и поселке Игра в Игринском районе остаются подтопленными. Речь идет о 20 участках.
Подтопление территорий не привело к нарушению транспортной инфраструктуры, эвакуация населения не потребовалась, пострадавших нет. Муниципалитеты подготовили плавсредства и пункты временного размещения.
Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. К противопаводковым работам готовы 2,6 тыс. человек, 1 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 123 плавсредства и 72 пункта временного размещения. Спасатели приведены в повышенную готовность.
В Вавожском районе из-за подтопления закрыли низководный мост через реку Вала, в Кезском районе — участок дороги Полом—Поломское.