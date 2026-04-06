Краевой перевозчик сократил убыток вдвое

Перевозчик «Индустрия транспорта Пермского края» (АО «Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал») опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла с 563,6 млн руб. в 2024 году до 770 млн руб. по итогам 2025 года. Убыток компании сократился более чем в два раза: со 161,6 млн руб. в 2024 году до 76,2 млн руб. в 2025-м.

АО «Индустрия транспорта Пермского края» было образовано в январе 2024 года. Компания стала правопреемником ликвидированного ПКГУП «Автовокзал». Учредителем нового юрлица также является краевой минтранс. Реорганизация краевого предприятия обусловлена требованиями федерального законодательства. Компания работает на межмуниципальных и городских маршрутах.