На астраханском заводе «Звездочка» вскрылся новый эпизод по делу о хищениях топлива

В деле о хищениях топлива в рамках гособоронзаказа на астраханском судоремонтном заводе «Звездочка» появились новые эпизоды и фигурант. Им стал гендиректор ООО 1970 года рождения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области. Ему вменяют статью о мошенничестве по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Фото: ЦС «Звездочка»

Ранее под уголовное преследование попал замначальника отдела МТО завода «Звездочка» и индивидуальный предприниматель. Их подозревают в хищении более 1,6 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Следствие установило, что в августе 2025 года АО «Центр судоремонта «Звездочка» ОСК и коммерческая фирма заключили договор о поставке дизельного топлива в рамках контракта с Минобороны РФ.

Подрядчик должен был поставить 20 тонн ДТ на сумму более 1,6 млн руб. При приемке фигуранты внесли в акты недостоверные сведения об объемах топлива и поставили его меньше, чем требовалось. Замначальника отдела МТО «Звездочки», заведомо зная об этом, подписал документ и оплатил поставку. Деньги за разницу в объемах поставки фигуранты поделили между собой.

В новом эпизоде дела следствие установило, что при исполнении гособоронзаказа на поставку дизельного топлива замначальника отдела МТО и гендиректор ООО внесли недостоверные сведения об объемах ДТ на сумму более 500 тыс. руб. Подозреваемый обеспечил беспрепятственное принятие заявленной продукции и ее оплату. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Марина Окорокова