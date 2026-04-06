В Тюмени будут судить гадалку за обман жены пропавшего участника СВО

В Тюмени прокуратура Калининского округа утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве после гадания жене участника специальной военной операции (СВО), сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, в конце 2025 года жительница, чей супруг числился пропавшим без вести в зоне СВО, связалась в мессенджере с гадалкой. Обвиняемая сообщила ей, что во время гадания узнала о том, что боец жив, но получил ранение. Гадалка пообещала за оплату поставить «защиту» на мужа, направить молитву для него, сделать «откуп бойца», а также провести обряды по защите всей семьи и «разблокировать» книгу гаданий. За это потерпевшая в течение недели перевела ей 75 тыс. руб.

Супруга бойца заподозрила обман и попросила гадалку вернуть деньги, но обвиняемая пыталась убедить ее совершить новые платежи для завершения магического обряда. В итоге потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Ирина Пичурина