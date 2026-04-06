У берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,7

Вечером 5 апреля в Черном море у берегов Анапы зафиксировали землетрясение. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, магнитуда землетрясения составила 3,7, подземные толчки произошли на глубине 10 км. В регионе и на Черноморском побережье не установлено повреждений инфраструктуры и разрушений в результате произошедшего.

Все объекты жизнеобеспечения и экономики региона продолжают работать в штатном режиме.

