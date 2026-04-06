Авария на М-11 перекрыла движение в сторону Петербурга

Движение на федеральной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области было временно приостановлено из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила компания «Автодор». По предварительным данным, в аварии столкнулись два грузовика.

«Внимание, водители! Из-за ДТП нет движения на 640-м км М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга»,— говорилось в сообщении.

Водителям рекомендовали съезжать с трассы на 545-м километре в Новгородской области. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что движение удалось полностью восстановить.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД и аварийные службы.

Матвей Николаев