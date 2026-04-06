Медийный «СКА Ростов-на-Дону» стал первым победителем нового турнира

Медийный клуб «СКА Ростов-на-Дону» стал чемпионом турнира «На Пике», впервые разыгранного среди медийных клубов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону» Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону»

В финале донская команда, президентом которой является Василий Вакуленко (Баста), обыграла московский медийный клуб «2Drots». В период турнира за «СКА» сыграли известные музыканты, блогеры и журналисты, а также бывшие профессиональные футболисты. Тренером команды выступил бывший игрок сборной России Андрей Каряка.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовские гандболистки уступили «ЦСКА» в финальном матче Кубка России. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счетом 30:25 в пользу столичного клуба.

Константин Соловьев