В Ярославле прогнозируется дождливая неделя

В Ярославле на этой неделе ожидаются дожди и похолодание до +5…+7 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник, 6 апреля, на улице будет +14. Со вторника температура воздуха начнет падать: 7 апреля она составит +7 градусов, 8 апреля (среда) — +6, 9 апреля (четверг) — +5. В пятницу ожидается +7 градусов, а в выходные будет потепление: до +10 градусов в субботу и до +14 — в воскресенье.

По ночам будет холодать до -5…-6 градусов на протяжении всей недели, исключения — ночь с понедельника на вторник и со вторника на среду (0…+1).

В понедельник ожидается небольшой дождь, во вторник — без осадков, а со среды по субботу также будут идти дожди. В воскресенье будет малооблачно и без осадков. По ночам на протяжении всей недели ожидается небольшой снег с дождем.

Алла Чижова