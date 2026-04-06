Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА в Новороссийске

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с ночной атакой беспилотников в Новороссийске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора города Владимир Ильдризов. В прокуратуре региона заявили, что по факту прошедшей атаки обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания гражданам оперативной помощи.

В ходе атаки беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля в Новороссийске пострадали восемь человек, которые сейчас находятся в городской больнице. Повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома.

