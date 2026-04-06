Торговый дом ММК увеличил объем реализации трубной продукции в четыре раза

Объем выпуска трубной продукции по схеме подряда в ООО «Торговый дом ММК» в 2025 году достиг 67,8 тыс. т. Это в 4,2 раза больше показателя 2024-го, сообщает пресс-служба компании.

Причиной такого увеличения ММК называет изменение бизнес-модели продаж — на данный момент 99% подобных товаров производится партнерами из рулонов горячекатаного проката комбината. В 2026 году компания планирует нарастить реализацию трубной продукции еще в несколько раз.

К партнерской сети торгового дома в прошлом году добавились шесть новых участников. Общее число действующих партнеров достигло 11, их производственные мощности размещены на 14 площадках в разных регионах страны.

