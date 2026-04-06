Жители Прикамья могут использовать в национальном мессенджере Max чат-бот «Управляем вместе»

В национальном мессенджере Max начал работу бот «Управляем вместе». Используя его, жители Прикамья могут отправлять сообщения о проблемах, автоматически подбирая подходящую категорию и тему по фотографии, просматривать список сообщений, а также участвовать в голосованиях, проводимых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Использовать чат-бот можно с любого устройства — в приложениях Max на смартфоне или компьютере, а также в веб-версии. Для этого необходимо найти бот через поиск по названию «Управляем вместе Пермский край» и авторизоваться удобным способом. После этого откроется мини-приложение, в котором пользователь сможет увидеть все свои отправленные сообщения, отфильтровать их по годам и темам, а также просмотреть поступившие ответы. Жители края могут, в частности, написать в чат-бот о наличии ям и выбоин на дорогах, проблемах с парковками, ливневой канализацией, незаконными строительными работами и т.п. Для отправки сообщения достаточно прикрепить фотографию нарушения, после чего в приложении автоматически будет предложена подходящая тема. Вся информация об ответах будет поступать в личный кабинет и дублироваться в чат-бот.

Как ранее сообщали краевые власти, жители Прикамья могут записаться на прием к врачу с помощью чат-бота в национальном мессенджере MAX. Использовать чат-бот можно по QR-коду или по ссылке. Для авторизованных пользователей чат-бот сам определит поликлинику, к которой прикреплен гражданин и предоставит список врачей этого медицинского учреждения. Чат-бот полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края. А с декабря 2025 года в разделе цифрового ID национального мессенджера Max появилась функция по предъявлению льготных удостоверений пенсионеров и граждан с инвалидностью. Теперь такие категории граждан, используя Max, могут получать скидки в розничных точках, бесплатно посещать музеи и подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте без предъявления бумажной версии документа.

В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией, который вступил в силу с 1 сентября. Сервис должен был объединить функционал мессенджера и государственных и муниципальных услуг. Национальной платформой стал мессенджер Max, который разработала компания VK. С момента запуска Мax в мессенджере зарегистрировались свыше 100 млн пользователей. Ежедневно они оставляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. Ежедневная аудитория мессенджера оценивается в 70 млн пользователей.