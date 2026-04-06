В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

Утром 6 апреля в Новороссийске отключили воду в двух зонах водоснабжения из-за утечки. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без водоснабжения с 08:00 часов находятся зоны №27, 27А. Причиной отключения стала утечка на водоводе в районе улицы Волгоградской и проспекта Дзержинского.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 15:00. По данным «Водоканала», чрезвычайная ситуация не прогнозируется, и подачу воды возобновят сразу после завершения ремонта на сетях.

София Моисеенко