Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

Утром 6 апреля в Новороссийске отключили воду в двух зонах водоснабжения из-за утечки. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без водоснабжения с 08:00 часов находятся зоны №27, 27А. Причиной отключения стала утечка на водоводе в районе улицы Волгоградской и проспекта Дзержинского.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 15:00. По данным «Водоканала», чрезвычайная ситуация не прогнозируется, и подачу воды возобновят сразу после завершения ремонта на сетях.

София Моисеенко

Новости компаний Все