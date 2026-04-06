Девять участков дорог закрыли в Тюменской области из-за паводка

В Тюменской области закрыли проезд на девяти дорожных участках из-за подъема паводковых вод, следует из данных на официальном региональном геопортале.

По дороге от Новопетрово до Голышманово проезд ограничен на участках в районах населенных пунктов Ольгина, Новоуфимская, Сорочкино, Валгина, Кармацкая, Дербень.

Также фиксируются перекрытия в деревне Криволукская у Ялуторовска, в деревнях Тюлешов Бор и Заборка у Балаганов, на мосту через реку Ишим на дороге Ощепково — Назарово.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в марте специалисты обследовали все гидротехнические сооружения. Особое внимание при подготовке к паводку уделят муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим.

Ирина Пичурина