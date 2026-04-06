Минобороны заявило о работе ПВО над акваторией Черного моря

В ночь с 5 на 6 апреля над регионами России сбили 50 украинских беспилотников, об этом сообщили в министерстве обороны.

Средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в период с 23:00 5 апреля до 06:00 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.

Прошедшей ночью Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В городе зафиксировали повреждения восьми жилых домов, также пострадали восемь человек, им оказывается помощь в больнице.

София Моисеенко