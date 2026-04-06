Угроза атаки БПЛА действовала в Новороссийске всю ночь
Угрозу атаки беспилотников в Новороссийске отменили в 06:49 6 апреля. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко. В течение ночи Новороссийск подвергся очередной массированной атаке со стороны ВСУ.
В результате атаки беспилотников в Новороссийске пострадали восемь человек, двое из которых — дети. Жителей госпитализировали в городскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома в Новороссийске. Обломки БПЛА обнаружили на территории нескольких городских предприятий.