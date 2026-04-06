В Оренбуржье вырос внешнеторговый оборот

Объем внешней торговли Оренбургской области достиг $3,1 млрд. По итогам 2025 года этот показатель вырос на 3,4% относительно предыдущего года, что произошло преимущественно благодаря росту экспортных поставок, отметил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Стоимость проданных за границу товаров превысила $2,6 млрд. При этом объем импорта в регионе снизился на 5,9%. Основную часть экспорта составили минеральное сырье (59,8%), металлы и металлопродукция (20,9%), а также сельскохозяйственные товары и продовольствие (14,3%).

География внешнеэкономических контактов области расширилась до 75 стран, при этом прямые экспортные сделки были заключены с 46 государствами. В число наиболее значимых торговых партнеров региона входят Китай, Казахстан, Узбекистан и Беларусь, а также Турция, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и Индия.

