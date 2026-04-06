На жительницу Варненского района напала рысь

В Варненском районе ночью 5 апреля на местную жительницу напала рысь. После произошедшего животное нашли уже мертвым, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Рысь напала на жительницу поселка Николаевка. На место выехали специалисты минэкологии региона и егеря областного союза обществ охотников и рыболовов. По следам нашли уже мертвое животное. Вероятнее всего, оно погибло при встрече с собаками, защищавшими фермерских овец.

Рысь передали ветеринарам для взятия проб на опасные заболевания, включая бешенство. Пострадавшая после обработки незначительных ран от госпитализации отказалась.

Виталина Ярховска