Мэрия Ярославля решила поддержать рестораны в зоне благоустройства центра

В 2026 году мэрия Ярославля не будет взимать плату с предприятий общественного питания за летние веранды в районе исторического центра, где идет создание пешеходной зоны. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет.

Планируется освободить от платы за веранды рестораны и кафе на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и в Депутатском переулке. Как указано в пояснительной записке, льгота вводится «в связи с благоустройством территорий общего пользования центральной части города Ярославля». Мера будет действовать с 15 апреля по 15 октября. Выпадающие доходы, по расчетам городских властей, составят 4,5 млн руб.

«Таким образом будет оказана поддержка малому бизнесу — предприятиям общественного питания — в трудных экономических условиях»,— указано в пояснительной записке к проекту решения.

