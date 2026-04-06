Мэрия Ярославля решила поддержать рестораны в зоне благоустройства центра
В 2026 году мэрия Ярославля не будет взимать плату с предприятий общественного питания за летние веранды в районе исторического центра, где идет создание пешеходной зоны. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет.
Планируется освободить от платы за веранды рестораны и кафе на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и в Депутатском переулке. Как указано в пояснительной записке, льгота вводится «в связи с благоустройством территорий общего пользования центральной части города Ярославля». Мера будет действовать с 15 апреля по 15 октября. Выпадающие доходы, по расчетам городских властей, составят 4,5 млн руб.
«Таким образом будет оказана поддержка малому бизнесу — предприятиям общественного питания — в трудных экономических условиях»,— указано в пояснительной записке к проекту решения.
