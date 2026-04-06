В Ставрополе 13-летний велосипедист пострадал в ДТП
В Ставрополе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Авария произошла вечером 5 апреля на улице Западный обход, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, водитель Hyundai вовремя не отреагировал на велосипедиста. Подросток выехал на дорогу на красный сигнал светофора. В результате случившегося велосипедиста госпитализировали с травмами.
По факту происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.