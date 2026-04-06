Объем штрафов, назначенных за неоплаченную парковку в Перми, превысил 41 млн рублей

В 2025 году в Главном управлении федеральной службы судебных пристав (ГУ ФССП) России по Пермскому краю находилось более 27 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку в Перми. Общая сумма задолженности водителей составила превысила 41 млн руб.

В результате работы судебных приставов окончено и прекращено порядка 20 тыс. исполнительных производств, взыскано и перечислено в местный бюджет свыше 30 млн руб.

В ГУ ФССП напомнили, что за невнесение платы за пользование платными парковками граждане наказываются штрафом в размере 2, 5 тыс. руб. За повторное правонарушение в течение года уплачивается штраф в двойном размере.