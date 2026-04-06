По делу о взятках задержан министр тарифной политики Красноярского края

Правоохранители задержали министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2022 года Александр Ананьев, будучи главой минЖКХ региона, вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири». Министр, установили следователи, за вознаграждение обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах.

В ноябре того же года, по данным ведомства, глава министерства получил от представителя компании первую часть взятки в размере 5 млн руб. на парковке у здания торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске. После этого министерством был издан приказ о включении фирмы в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации. «Однако в дальнейшем из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для «Сила Сибири» в полном объеме не заработал», — говорится в сообщении.

В апреле следующего года представитель организации заявил министру, что условия соглашения не были исполнены, в связи с этим ему не будет передана оставшаяся часть взятки в 5 млн руб., уточнили в правоохранительных органах.

Александр Ананьев занял пост министра тарифной политики Красноярского края в октябре 2023 года. До этого периода, с 2021 года, он возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

