Глава СКР взял на контроль расследование скандала со строительством ЖК в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по обращению жителей поселка Нефтяников в Оренбургской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального следствия Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в интернете появилось видеоообращение к Александру Бастрыкину, в котором говорилось о нарушении прав местных жителей. Заявители сообщили, что в 2026 году на улице Хабаровской застройщик начал подготовку к возведению жилого комплекса, но в проекте не предусмотрено обустройство социальной инфраструктуры (детсадов, школ, больниц).

Кроме того, жители поселка обеспокоены угрозой возможного подтопления частных домов. Ранее естественные овраги на территории были частью системы водоотведения. Заявители опасаются, что застройка нарушит этот процесс.

СУ СКР по Оренбургской области начало проверку по этому факту. Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о предварительных итогах расследования.