За год экспорт продукции «Красного котельщика» увеличился на 30%

По итогам 2025 года экспорт продукции таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» достиг около 300 млн руб. Это на 30% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

За тот же период объем производства продукции предприятия достиг 13,6 млрд руб.

Такая динамика напрямую связаны с особенностями загрузки предприятия. Год к году она варьируется в зависимости от этапов реализации длинноцикловых проектов.

