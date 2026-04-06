На благоустройство в свердловских поселках направят свыше 80 млн рублей

В Свердловской области из регионального бюджета в 2026 году выделят свыше 80 млн руб. на благоустройство в трех поселках и селе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Территории в этих населенных пунктах в 2025 году стали победителями голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

В Бисерти планируется продолжить развивать «Парк здоровья» за счет создания спортивных площадок. Здесь появятся беговые дорожки, волейбольная площадка, футбольное поле с трибунами, а также зоны для игр в настольный теннис и шахматы.

В Лобве на территории Верхнего пруда обустроят амфитеатр, детскую и смотровую площадки, а также места для отдыха.

В Цементном полностью обновят центральную площадь и прилегающую к администрации территорию, предусмотрены монтаж освещения и создание пешеходных дорожек.

В селе Нижнеиргинское продолжат обновление парка на улице Октябрьской, дополнив имеющиеся спортивные и детские площадки новыми освещением и дорожками с прорезиненным покрытием.

Всего в текущем году в населенных пунктах Среднего Урала планируется выполнить около 160 проектов. «За время реализации проекта ФКГС, входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни", в Свердловской области было благоустроено более 3,5 тысячи общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов, ставших победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах»,— добавил губернатор.

Ирина Пичурина