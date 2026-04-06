Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Минеральных Вод планируют запустить авиарейсы в Абхазию

Между Минеральными Водами и Сухумом планируют открыть регулярное авиасообщение. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авиасообщение станет еще одним шагом в развитии торговых отношений с Абхазией.

Ставропольские инвесторы планируют вложить 4 млрд руб. в строительство туристических объектов на территории братской республики. Одним из таких проектов станет большой санаторий.

Мария Хоперская

