Из Минеральных Вод планируют запустить авиарейсы в Абхазию
Между Минеральными Водами и Сухумом планируют открыть регулярное авиасообщение. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Авиасообщение станет еще одним шагом в развитии торговых отношений с Абхазией.
Ставропольские инвесторы планируют вложить 4 млрд руб. в строительство туристических объектов на территории братской республики. Одним из таких проектов станет большой санаторий.