Из Минеральных Вод планируют запустить авиарейсы в Абхазию

Между Минеральными Водами и Сухумом планируют открыть регулярное авиасообщение. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авиасообщение станет еще одним шагом в развитии торговых отношений с Абхазией.

Ставропольские инвесторы планируют вложить 4 млрд руб. в строительство туристических объектов на территории братской республики. Одним из таких проектов станет большой санаторий.

