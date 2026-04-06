Для жителей пострадавших домов в Новороссийске развернули пункты временного размещения

В Новороссийске для жителей домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, развернуты пункты временного размещения на базе двух школ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. По его данным, в ПВР на базе школы №29 размещены двое человек, для жителей Восточного района организован дополнительный пункт на базе школы №32.

Глава муниципалитета также сообщил о восстановлении движения транспорта в сторону Геленджика и Новороссийска.

Ранее краевые власти информировали о восьми пострадавших в результате атаки. Среди них двое детей и взрослый, находившиеся в частном доме, а также жители многоквартирного сектора и граждане, пострадавшие на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Все они госпитализированы, при необходимости предусмотрена их транспортировка в Краснодар санитарной авиацией.

В результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, обломки беспилотников зафиксированы также на территории ряда предприятий.

