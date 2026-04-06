На этой неделе в Ставропольском крае будет прохладно и облачно

Новая рабочая неделя в Ставропольском крае будет прохладной и облачной. Об этом сообщили в гидрометцентре России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самым ясным днем окажется понедельник, 6 апреля. Температура воздуха составит +15°С, а самым теплым — вторник. Воздух прогреется до +16°С. Со вторника по пятницу, а также в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Небо затянет тучами. Столбики термометров покажут в эти дни от +9°С до +11°С.

Порывы ветра составят 3-5 метров в секунду.

Мария Хоперская