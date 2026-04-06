В деле директора Емельяновского детдома выявлен новый эпизод взятки

В уголовном деле директора КГКУ «Емельяновский детский дом» в Красноярском крае сотрудники полиции выявили еще один эпизод получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее фигурантку дела по решению суда поместили под стражу, сообщает ГУ МВД региона.

Согласно версии следствия, в начале 2024 года индивидуальный предприниматель, заключивший два контракта с учреждением на поставку одежды для воспитанников, передал директору через посредника 165 тыс. руб. Вознаграждение, считают правоохранители, предназначалось за общее покровительство и лоббирование интересов бизнесмена.

О задержании главы «Емельяновского детского дома» стало известно 2 апреля. Ранее в СУ СКР региона сообщали, что с июня 2025 года глава учреждения фиктивно трудоустроила знакомую на должность медицинской сестры, которая фактически свои обязанности не выполняла. Зарплату за якобы выполненную работу с июня 2025-го по февраль 2026 года директор присваивала себе, говорится в сообщении ведомства. Ущерб от ее действий краевому минобразования оценивается в 440 тыс. руб.

Александра Стрелкова