Самолеты из Челябинска в Краснодарский край и обратно задерживаются

Рейсы из Челябинска в Сочи и Краснодар и обратно задерживаются 6 апреля. Информация отображена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Рейс из Челябинска в Сочи от авиакомпании Nordwind Airlines должен был отправиться в 6:35, сейчас расчетное время указано 20:10. Обратный самолет закончит путешествие не ранее 19:10 вместо 5:35. Самолет из столицы Южного Урала в Краснодар, обслуживаемый перевозчиком Ural Airlines, вылетит не ранее 15:50 вместо 9:20, обратный прилетит не ранее 22:35 вместо 17:50. Кроме того, задерживаются еще два рейса из Сочи в Челябинск. Самолет от компании «Победа» должен приземлиться в 13:30 сегодня, но вылет перенесли на 15:00. Самолет перевозчика Ural Airlines вместо 21:40 5 апреля окажется на Южном Урале не ранее 14:40 6 апреля.

В Краснодарском крае к ночи 5 апреля была объявлена угроза ракетного удара.

