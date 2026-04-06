В Тюмени на 80% завершили строительство крупной школы в микрорайоне Ямальский-1

Строительство новой школы в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени завершено на 80%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Объект рассчитан на обучение 1,2 тыс. учеников и будет оснащен современными классами, библиотекой, большим актовым залом, а также вместительным пищеблоком с обеденным залом.

Инфраструктура учебного заведения также включает два спортивных зала и игровые площадки на улице. «Все новые школы, которые мы строим, становятся центром общественной жизни. Школа в Ямальском-1 — не исключение. Спортивные площадки смогут использовать жители микрорайона. Кроме этого, здесь же предусмотрена сцена для проведения праздничных мероприятий»,— рассказал господин Моор.

В настоящее время в Тюменской области продолжается возведение 12 школ и двух детских садов. Сроки завершения работ на разных объектах различаются, однако семь образовательных учреждений планируют запустить в 2026 году. Пять из этих школ являются крупными. Строительство учебных заведений позволит создать более 5,6 тыс. новых учебных мест в Тюмени, а также в Тюменском, Нижнетавдинском и Вагайском округах.

Ирина Пичурина