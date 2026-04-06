Пермская лесопромышленная компания вошла в процедуру банкротства

Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении ООО «Пермская лесопромышленная компания» процедуру наблюдения, следует из картотеки суда. С соответствующим заявлением о признании общества несостоятельным обратилось ранее ООО «Пятигорье». Суд включил требования кредитора на 14,4 млн руб. основного долга и 1,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в третью очередь реестра требований кредиторов. Задолженность образовалась в рамках договора покупки древесины.

Согласно материалам дела, с заявлением об установлении размера требований кредиторов обратилось также ООО «Плитпром» — сумма требований общества к должнику составляет 14,6 млн руб. Кроме этого, в кредиторах заявлены ООО «Рускон», ООО «Инструмент-Д», ООО «Интеко Россия», ООО «Эра», а также МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения и несколько индивидуальных предпринимателей.

ООО «Пермская лесопромышленная компания» (ПЛПК) занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей с 2009 года в Гремячинске. Единоличным владельцем и руководителем компании является Евгений Бакунов, который на сегодняшний день числится учредителем еще десяти организаций, в том числе по производству шпона и ремонту оборудования. В 2024 году выручка ООО составила 809 млн руб., чистый убыток — 72 млн руб. Согласно Rusprofile, сейчас в качестве ответчика общество выступает в шести арбитражных спорах на сумму 26 млн руб.