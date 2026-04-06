Железнодорожную насыпь размыло в Новосибирской области

Активное таяние снега привело к повреждению насыпи железной дороги на участке Жеребцово — Издревая Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). Об инциденте начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 6 апреля.

«Пострадавших нет. Организовано реверсивное движение поездов по одному пути в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на втором. Задержек в движении поездов нет. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечен противоразмывочный поезд»,— рассказал руководитель областного главка МЧС. По данным ЗСЖД, размыв произошел в ночь на 6 апреля.

На территории Чулымского района области подтоплены два приусадебных участка и один частный жилой дом. В регионе зафиксировано также 14 случаев перелива автомобильных дорог. Глубина перелива составляет от 3 см до 30 см.

